ЦСКА продлил контракт с лидером клуба

Столичный ЦСКА продлил контракт с полузащитником Иваном Обляковым, сообщает пресс-служба клуба.

Руководство армейской команды и футболист переподписали трудовое соглашение, которое теперь действует до 30 июня 2030 года. Предыдущий контракт 27-летнего игрока был рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне чемпионата России Обляков провел 18 матчей, в которых забил пять мячей (все с пенальти) и отдал четыре результативные передачи.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен потратить €50 млн на молодого африканца.