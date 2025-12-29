Россиянам расскажут о новых методах борьбы с онкозаболеваниями

В последние годы в России все больше онкологических заболеваний удается держать под контролем, превращая их в состояние, с которым человек может жить дальше, рассказала медицинский директор направления «Онкология и редкие заболевания» AstraZeneca Евгения Логачева.

Согласно данным статистики, в 2024 году в России было зарегистрировано 698 693 случая злокачественных новообразований (прирост на 3,6% по сравнению с 2023 годом).

По словам врачей, в современном мире все чаще удается выявлять злокачественные опухоли на начальных стадиях благодаря качественной диагностике. Также некоторые виды опухолей удается спрогнозировать и предотвратить. Классическим примером является актриса Анджелина Джоли, удалившая обе молочные железы и яичники после обнаружения у нее мутации в генах BRCA.

«Научные технологии активно развиваются — от иммунотерапии до генетического профилирования опухолей с интеграцией биоинформатики и клинической интерпретации для персонализированного выбора терапии. Сегодня тысячи исследователей работают над тем, чтобы лечение стало точнее, мягче и эффективнее, а ранняя диагностика – доступнее каждому», — сказала она.

Кроме того, классическую химиотерапию дополняют новые классы препаратов, способные существенно повысить эффективность лечения. Один из примеров — таргетная терапия. Таргетные препараты прицельно уничтожают опухолевые клетки, несущие определенные мишени.

Также существует иммунотерапия, в основе которой лежит использование внутренних ресурсов организма. Сегодня ученые могут «обучать» иммунитет, направляя его в атаку на опухолевые ткани.

Ученые научились и модифицировать иммунные клетки — Т-лимфоциты пациента, наделяя их способностью распознавать и уничтожать новообразования.

Еще один метод борьбы с онкозаболеваниями — радиофармацевтические препараты. Радиоактивный изотоп конъюгирован (связан) с молекулой‑носителем, которая связывается с мишенью на патологических клетках. После таргетной доставки изотоп высвобождает ионизирующее излучение в непосредственной близости к опухолевым клеткам, вызывая их повреждение и гибель при минимальном воздействии на окружающие ткани. Этот подход называется радиолигандной, или радионуклидной, терапией и обеспечивает прицельное поражение опухоли.

О новых методах борьбы с онкозаболеваниями и терапии злокачественных опухолей расскажет совместный спецпроект «Газеты.Ru» и AstraZeneca.

РЕКЛАМА