Григорий Лепс снизил на 250 млн рублей цену на свой элитный особняк

Народный артист Григорий Лепс снизил цену на свой элитный особняк в Подмосковье. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, цена на недвижимость снизилась с 1 миллиарда 100 миллионов рублей до 850 миллионов рублей. Речь идет о доме Лепса площадью 1700 кв. м, который стоит на участке в 46 соток. В особняке расположены бассейны, спа, терраса, кинотеатр, 5 спален, 8 санузлов, винный погреб. Дом продается без мебели.

В декабре издание StarHit заявляло, что Григорий Лепс выставил на продажу два особняка на Новорижском шоссе, чтобы сыграть свадьбу с 19-летней Авророй Кибой.

В том же месяце Григорий Лепс опроверг слова невесты Авроры Кибы о переносе свадьбы из-за нехватки денег. Артист объяснил, что «дело не в деньгах», а в непростой ситуации в России.

Лепс рассказал, что собирается попросить разрешение у президента России Владимира Путина о проведении свадьбы. Если политик позволит, то торжество состоится. Артист подтвердил, что собирается пригласить на бракосочетание президента.

Ранее сообщалось, что Лепс подорожал на миллион рублей перед Новым годом.