Новости политики

«Украина сильно потеряет»: в Госдуме рассказали об ответе после атаки на резиденцию Путина

Депутат Колесник: Украина сильно пострадает после атаки на резиденцию Путина
Сергей Бобылев/РИА Новости

По Украине «в любом случае» будет нанесен массированный удар ракетами после попытки Киева атаковать беспилотниками резиденцию президента РФ в Новгородской области. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Теперь переговорная позиция, конечно, будет пересмотрена. И, скажем, Украина очень сильно от этого потеряет. Пусть скажут спасибо своему руководству, политическому», — подчеркнул парламентарий.

По словам Колесника, ответ России на атаку ВСУ по резиденции Путина «будет тяжелым» для Украины.

«Я думаю, этот вопрос решен на верхнем, на самом высшем уровне», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать массированных ударов по Украине в ответ на атаку по резиденции, Колесник заявил, что это «в любом случае произойдет».

«Тяжелый будет ответный удар, тяжелый будет», — подытожил.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытке атаки на резиденцию президента РФ в Новгородской области в ночь на 29 декабря.

В ночь на 29 декабря над территорией России средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 89 украинских дронов самолетного типа. Атака продолжалась в период с 23:00 мск 28 декабря до 7:00 мск 29 декабря. Больше всего беспилотников — 49 — ликвидировали в Брянской области. В Новгородской области нейтрализовали 18 целей, в Республике Адыгея — 11, в Краснодарском крае — семь. По одному БПЛА сбили в Орловской, Смоленской, Ростовской областях и над акваторией Азовского моря.

Ранее в Новгородской области официально запретили публиковать данные о беспилотниках.

