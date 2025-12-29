Размер шрифта
Новости. Общество

В Смоленской области произошло возгорание на газопроводе

Анохин: пожар произошел на магистральном газопроводе в Смоленской области
Владимир Трефилов/РИА Новости

Возгорание природного газа произошло на магистральном газопроводе в Смоленской области, пожар был оперативно локализован. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«В районе населенного пункта Красная Горка Краснинского округа в результате разгерметизации ремонтируемого участка газопровода произошло возгорание природного газа», — написал он.

В результате инцидента никто не пострадал. Специалисты выдут восстановительные работы, потребители газифицируются в полном объеме.

В ноябре сообщалось о взрыве на газопроводе в поселке Ростовка в Омской области. По данным ФСБ, все произошло во время ремонтных работ. Котельные обеспечивались газом по резервным газопроводам.

Недавно в Подмосковье женщина подожгла квартиру с тремя людьми из-за ссоры во время застолья. Никто из ее «обидчиков» не выжил, заведено уголовное дело.

Ранее во Владивостоке произошел пожар в жилом здании.

