В Смоленской области произошло возгорание на газопроводе

Возгорание природного газа произошло на магистральном газопроводе в Смоленской области, пожар был оперативно локализован. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«В районе населенного пункта Красная Горка Краснинского округа в результате разгерметизации ремонтируемого участка газопровода произошло возгорание природного газа», — написал он.

В результате инцидента никто не пострадал. Специалисты выдут восстановительные работы, потребители газифицируются в полном объеме.

В ноябре сообщалось о взрыве на газопроводе в поселке Ростовка в Омской области. По данным ФСБ, все произошло во время ремонтных работ. Котельные обеспечивались газом по резервным газопроводам.

