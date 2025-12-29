Лавров рассказал о попытке атаки на резиденцию президента России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытке атаки на резиденцию президента РФ в Новгородской области в ночь на 29 декабря. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В ночь с 28 на 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 БПЛА (бесплотного летательного аппарата. — «Газета.Ru») дальнего действия на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области», — сказал дипломат журналистам.

В ночь на 29 декабря над территорией России средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 89 украинских дронов самолетного типа. Атака продолжалась в период с 23:00 мск 28 декабря до 7:00 мск 29 декабря. Больше всего беспилотников — 49 — ликвидировали в Брянской области. В Новгородской области нейтрализовали 18 целей, в Республике Адыгея — 11, в Краснодарском крае — семь. По одному БПЛА сбили в Орловской, Смоленской, Ростовской областях и над акваторией Азовского моря.

Ранее в Новгородской области официально запретили публиковать данные о беспилотниках.