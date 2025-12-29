Размер шрифта
На Украине признали, что не готовятся к выборам

Кулеба: на Украине пока не готовят участки к выборам
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

На Украине не готовят участки к выборам или референдуму. Пока в стране планируется только создание рабочей группы для подготовки к выборам. Об этом рассказал министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, сообщает «РБК-Украина».

«Что касается подготовки участков, мы точно не ведем такую работу, не было на эту тему никакой официальной коммуникации. В действительности мы получили приглашения в рабочую группу, которая будет разрабатывать законодательство именно для выборов. Об этом было сказано публично. Как министерство, безусловно ответственное за направление региональной политики, мы присоединились к этой рабочей группе. Других никаких коммуникаций нет», – рассказал министр.

14 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что не стремится удержаться у власти и готов провести выборы при условии обеспечения безопасности. Затем Зеленский отметил, что президентские выборы на Украине могут состояться одновременно с референдумом по мирному соглашению.

При этом на прямой линии 19 декабря президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что в России живет от пяти до 10 млн украинцев, которые также должны проголосовать на выборах. Он также отметил, что Москва «готова подумать» над обеспечением безопасности на время выборов и об отказе от ударов вглубь Украины в день голосования. В ответ Зеленский заявил, что Киев не планирует проводить выборы на утраченных территориях.

Также Зеленский отмечал, что законодательные инициативы для проведения президентских выборов в стране уже наработаны. А глава правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия предложил проработать возможность проведения на Украине выборов в онлайн-формате.

Ранее в Верховной раде назвали условия для проведения выборов на Украине.

