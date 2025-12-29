Хабенский, Миронов, Шахназаров: кто пришел на прощание с Алентовой

В Театре имени Пушкина прошло прощание с народной артисткой России Верой Алентовой. Проводить актрису в последний пуст пришла ее семья — дочь Юлия Меньшова, зять Игорь Гордин и внуки Таисия и Андрей. А также многочисленные друзья, коллеги и ученики: Константин Хабенский, Александр Олешко, Виктория Исакова, Мария Аронова, Евгений Миронов, Александр Панкратов-Черный, Карен Шахназаров, Игорь Угольников и другие.

«Я рад был успеть сказать ей спасибо, как человек, который мог многому у нее научиться. Достоинству, бережному отношению к себе, к профессии. Это люди-легенды, которые сопровождали жизнь наших родителей, нашу жизнь. Таких уже не будет — содержательных, глубоких, преданных, настоящих. Она была очень внимательным человеком, сильным, влюбленным в Меньшова, в профессию, в свою дочь, в семью, во внуков. Таких людей всегда будет не хватать», — отметил Олешко.

Также проститься с Алентовой пришла министр культуры РФ Ольга Любимова. Кроме этого, два венка на прощание с актрисой прислал президент России Владимир Путин.

Вера Алентова скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет. Актрисе стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского. Ее экстренно госпитализировали, врачи час боролись за жизнь артистки, однако спасти Алентову не смогли.

Причиной смерти звезды советского и российского кино, по информации СМИ, могла стать острая сердечная недостаточность.

Похоронят народную артистку на Новодевичьем кладбище рядом с мужем, режиссером Владимиром Меньшовым.