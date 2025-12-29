В Крыму объявили экстренное предупреждение об угрозе схода лавин

В Крыму заявили об угрозе лавин 29 и 30 декабря

В Крыму объявлено экстренное предупреждение о высокой угрозе схода снежных лавин, которое будет действовать 29 и 30 декабря. Соответствующее сообщение распространило главное управление МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, в связи с перемещением системы фронтальных разделов в Крымских горах сформировалась повышенная лавинная опасность. Спасатели предостерегают о значительной вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и настоятельно рекомендуют населению соблюдать меры предосторожности. Среди них — воздержание от выходов в горную и лесную местность, а также избегание зон, потенциально подверженных сходу лавин.

В МЧС напомнили, что на горных склонах с уклоном более 45 градусов лавины могут образовываться практически при каждом снегопаде.

В ночь на 29 декабря в Сочи ураганный ветер повредил линии электропередачи в Лазаревском и Центральном районах. В Лазаревском районе уже выпало осадков на 40 миллиметров.

Ранее горнолыжный курорт Сочи закрыл трассы из-за опасности схода лавин.