Россия пересмотрит переговорную позицию после попытки атаки резиденции Путина

Переговорная позиция России по урегулированию конфликта будет пересмотрена из-за окончательного перехода Киева к политике «государственного терроризма». Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время беседы с журналистами, пишет РИА Новости.

Лавров отметил, что Россия приняла подобное решение после попытки Киева атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Глава МИД обратил внимание, что данная акция была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта.

«Переговорные позиции России будут пересмотрены», — сказал Лавров.

При этом он добавил, что РФ не намерена выходить из переговорного процесса с США.

До этого Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Киев пытался атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. Для атаки Вооруженные силы Украины использовали 91 беспилотник дальнего действия. По словам Лаврова, все БПЛА были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Данных о пострадавших и причиненном ущербе не поступало, уточнил глава МИД РФ.

Лавров пообещал, что действия Киева не останутся без ответа. Он добавил, что объекты ответных ударов и время их нанесения уже определены.

Ранее Лавров сообщил, что Киев терроризирует мирных жителей и не готов к переговорам с Россией.