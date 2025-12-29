«На удочку не клюнул». Как прошли переговоры Трампа с Путиным и Зеленским

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде, 28 декабря 2025 года

По итогам контактов с Россией и Украиной Дональд Трамп заявил, что сторонам удалось добиться «значительного прогресса» в вопросе мирного соглашения. В Кремле согласились с позитивной оценкой Трампа и заявили, что мир на Украине стал значительно ближе. При этом западные СМИ предполагают, что в самом скором времени могут состояться и прямые контакты между Москвой и Киевом. Как в России оценивают итоги переговоров и стоит ли ждать разговора Путина и Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

В Кремле согласились с оценкой президента США Дональда Трампа, что мир на Украине стал значительно ближе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

При этом российская сторона не считает необходимым конкретизировать, какой мирный план, по словам президента Украины Владимира Зеленского, согласован на 90%, отметил Песков. Он также сообщил, что в ближайшее время у российского президента Владимира Путина может состояться еще один разговор с американским лидером.

«Новый телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в самое ближайшее время. При этом в ходе предыдущего телефонного разговора вопрос перемирия на 7 января не обсуждался», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Президент Соединенных Штатов заявил по итогам переговоров с украинским лидером, что сторонам удалось добиться «значительного прогресса» в вопросе мирного соглашения. Он добавил, что обсуждение охватило «практически все темы», но остаются «один-два очень сложных, болезненных вопроса», которые связаны с территориями.

Зеленский согласился с оценкой встречи и сообщил, что мирный план согласован на 90%, гарантии безопасности между Украиной и США согласованы на 100%, а трехсторонний формат с участием Европы — почти на 100%.

Ключевым нерешенным блоком переговоров остается территориальный вопрос, прежде всего статус и будущее Донбасса. По словам Трампа, разногласия по этому пункту носят принципиальный характер: Москва настаивает на контроле над всей территорией Донбасса, Киев стремится зафиксировать линию разграничения по текущим позициям сторон. Американская сторона обсуждала идею создания свободной экономической зоны в Донбассе в качестве возможного компромисса, но параметры этой модели остаются неясными.

28 декабря Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в четвертый раз за год. Переговоры прошли в Палм-Бич в штате Флорида и продлились более двух часов.

Прямо перед переговорами с Зеленским Трамп созвонился с президентом России. Позже американский лидер охарактеризовал состоявшийся разговор как продуктивный, а помощник Путина Юрий Ушаков назвал его дружественным.

По словам Ушакова, российский лидер критически оценил инициативу Евросоюза и Украины о 60-дневном прекращении огня, заявив, что такой формат затянет боевые действия, а также подчеркнул необходимость решения вопроса Донбасса «без дальнейших промедлений».

Успех для России

Воскресная встреча делегаций США и Украины вполне может считаться одной из вех на пути урегулирования, даже при всей критике со стороны западной прессы, заявила «Газете.Ru» заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.

«Стоит отметить, что ни о каком украинском мирном плане из 20 пунктов, о котором с помпой говорил Зеленский, на этих переговорах речи не шло. Этого плана не существует, и он не был упомянут. Точно так же можно констатировать провал попытки Киева установить совместный с США контроль над Запорожской АЭС», — сказала политолог.

Гафарова считает, что воскресные переговоры были успешными в первую очередь для российской стороны.

«Тот факт, что сначала Трамп переговорил с Путиным, и уже потом встретился с Зеленским, свидетельствует о некой синхронизации переговорной позиции Соединенных Штатов с Россией. Вообще, у американской администрации впервые проявились признаки последовательности стратегии, которая во многом перекликается с позицией Москвы », — отметила американист.

Она добавила, что «бодрые» заявления Трампа о согласованности мирного плана на 90% — это явное преувеличение, так как именно небольшое количество самых важных пунктов составляют основу урегулирования.

«Без решения вопросов, касающихся территорий, гарантий безопасности и роли Европы можно сколько угодно договариваться о менее важных вопросах, но мир не приблизится. Понятно, что Трампу в преддверии наступающего нового года важнее всего представить избирателям хоть какой-то результат, и он это сделал. Зеленский ему в этом подыгрывает в надежде затянуть конфликт еще больше и выторговать гарантии для себя лично», — сказала Гафарова.

Не увидел во встрече Трампа и Зеленского результатов для украинской стороны и политолог, американист Малек Дудаков.

«Конечно, украинской делегации удалось избежать радикального сценария, при котором произошла бы публичная ссора, но сдвинуть Трампа на проукраинские позиции им тоже не удалось . Киев явно стремился показать свою готовность к диалогу и говорил о возможности проведения выборов, но американский президент на эту удочку не клюнул. Трамп довольно четко обозначил, что Украина могла бы отказаться от территории Донбасса без референдума», — пояснил американист.

Он отметил, что Трамп не исключил возможность своего скорого визита на Украину для выступления в Верховной Раде, и для Зеленского это — тревожный звоночек.

«Американский президент сделал очень жирный намек Зеленскому, когда говорил о выступлении в Верховной Раде. Если сам Зеленский не готов подписывать мирное соглашение, то американцы могут это сделать с Радой», — пояснил Дудаков.

В целом можно констатировать, что украинская делегация уезжала из Флориды с пустыми руками, считает политолог.

«Позиции Киева становятся все более и более шаткими на фронтах, а внутри страны продолжается антикоррупционное расследование. Думаю, что Трамп понимает, что прямо сейчас вряд ли удастся добиться большого прорыва, поэтому он никаких новых дедлайнов для своей переговорной команды не ставил. Скорее всего, в Белом доме ждут, что к весне ситуация на фронте станет такой катастрофической для ВСУ, что Киеву придется согласиться на любые уступки . Так что время сейчас работает против Украины», — заключил Дудаков.

Контакты Путина и Зеленского

Американский телеканал Fox News сообщил, что воскресные переговоры Трампа и Зеленского могут проложить путь к первому за более чем пять лет телефонному разговору президентов России и Украины.

«Обеспечение прямого телефонного разговора Зеленского и Путина стало бы дипломатической победой для президента США и первым реальным шагом в мирном процессе», — сказал источник Fox News на условиях анонимности.

Путин и Зеленский в последний раз общались по телефону 26 июля 2020 года. Тогда, как сообщал Кремль, разговор состоялся по инициативе Киева. Позже сам президент Украины заявил, что в Киеве готовы к прямым переговорам с Москвой, но при участии Европы и США. По его словам, для обсуждения мирного плана может быть создана четырехсторонняя техническая группа, а после возможны и переговоры только Киева и Москвы.

«Если все будет идти шаг за шагом, как запланировано, после встреч с американскими и европейскими делегациями будет встреча и с русскими. Мы готовы на соответствующие форматы, о которых говорили ранее», — заявил Зеленский.

В свою очередь в Кремле заявили, что в настоящий момент разговор между Путиным и Зеленским не обсуждается.

«Сейчас речи не идет о таком разговоре», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Не видят смысла в прямых контактах Москвы и Киева и эксперты.

«У Украины есть переговорная группа, у России также есть переговорная группа, через которую можно решать все вопросы, а потому смысла в прямом контакте между Путиным и Зеленским нет абсолютно никакого. Тем более, что не совсем понятно, в каком статусе Зеленский находится», — пояснил американист Малек Дудаков.

В Госдуме считают, что потенциальный телефонный разговор между президентом России и украинским лидером не сможет заложить основу для мира, большее значение следует придать будущему разговору Путина с президентом США Дональдом Трампом.

«Хуже от того, что такой разговор состоится, наверное, не будет, но это не основополагающий разговор. Большее значение надо придать следующему разговору Трампа и Владимира Владимировича», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.

По его оценке, переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине складывается на основании тех договоренностей, которые были достигнуты Москвой и Вашингтоном в Анкоридже.

«При этом не стоит забывать и о давлении со стороны Европы, которая не хочет мирного соглашения, которая создала этот конфликт, которая поддерживает этот конфликт, которая делает все, чтобы этот конфликт каким-то образом продолжался», — отметил Чепа.