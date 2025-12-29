Москва призвала Баку освободить 11 россиян

Москва повторно поставила перед Азербайджаном вопрос о скорейшем освобождении 11 российских граждан. Об этом обсуждалось во время встречи замглавы МИД РФ Михаила Галузина с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В публикации отмечается, что дипломаты обсудили некоторые аспекты, связанные с урегулированием последствий катастрофы самолета AZAL 25 декабря 2024 года.

«С российской стороны повторно поставлен вопрос о скорейшем освобождении 11 российских граждан, задержанных в Баку 30 июня – 1 июля», — говорится в публикации.

В октябре из-под стражи был освобожден шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов, арестованный в Баку в июле. Ранее в РФ уже прибыл его коллега, глава редакции Игорь Картавых, которого отправили под арест вместе с Белоусовым. Картавых был освобожден 10 октября — практически сразу после встречи российского и азербайджанского президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева. Как сообщали СМИ, решение об этом было принято накануне переговоров.

Восемь россиян остаются под стражей в следственном изоляторе в поселке Кюрдаханы. Их обвиняют в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

Ранее в МИД РФ рассказали о диалоге с Азербайджаном по возвращению россиян на родину.