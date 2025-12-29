Глава службы внешней разведки Эстонии признал, что Россия не собирается нападать на страны Балтии или других членов НАТО. По его словам, Москва уважает альянс и не хочет вступать с ним в открытый конфликт. В то же время другие европейские чиновники, в том числе эстонские, продолжают говорить про «российскую угрозу».

Нет никаких признаков того, что Россия готовит нападение на прибалтийские государства. Об этом глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин заявил в интервью телерадиокомпании ERR.

«Мы по-прежнему видим, что Россия в настоящее время не намерена нападать ни на одну из стран Балтии, ни на НАТО в целом»,

— сказал руководитель эстонской разведки.

Он добавил, что Москва уважает НАТО и не хочет вступать в открытый конфликт со странами блока. По его словам, Россия изменила свое поведение после ответных мер европейских стран на произошедшие в регионе инциденты. В частности, траектории полетов беспилотников над Украиной изменили таким образом, чтобы минимизировать риск их попадания на территорию соседних государств, утверждает Росин, а военная авиация стала тщательнее следить за маршрутами перелетов над Балтийским морем.

В то же время Росин обвинил Россию в проведении диверсий и «гибридных операций» в Эстонии, Польше, Румынии и Литве. По его мнению, таким образом Москва пытается сократить объемы помощи этих стран Украине и нарушить каналы поставок.

При этом Россия, утверждает он, направила Европе несколько «успокаивающих» и «сконцентрированных на мире» сигналов.

«В конечном счете Россия обеспокоена перевооружением Европы . Если Европа продолжит идти этим курсом, вполне возможно, что в ближайшие годы мы действительно сможем выиграть эту гонку вооружений — если, конечно, решим так ее назвать — против России», — добавил Росин.

Также глава эстонской разведки выразил мнение о необходимости сохранения санкций против РФ даже после завершения конфликта на Украине, чтобы не давать ее экономике «пространства для дыхания». Он счел опасной для Эстонии ситуацию, в которой Россия не проиграет в конфликте, поскольку такое развитие событий «придаст Москве уверенности в себе».

Россия — угроза или нет?

Несмотря на заверения российских властей и данные эстонской разведки, далеко не все европейские политики считают, что Москва не стремится к конфликту с НАТО. Так, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна 24 декабря пригрозил, что военные страны «застрелят зеленых человечков из России» при пересечении ими границы. Таким образом он отреагировал на инцидент, когда в октябре у границы заметили военных без опознавательных знаков.

Кроме того, как сообщает телеканал CNN, правительства стран Балтии ожидают, что Россия нападет на них уже через три года. Эксперты из Центра науки и международных отношений Белфер при Школе им. Кеннеди Гарвардского университета подсчитали, что чаще всего западные официальные лица называют 2027 и 2028 годы как наиболее вероятные даты начала конфликта России и НАТО .

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте 11 декабря на выступлении в Берлине призвал страны блока готовиться к конфликту, чтобы не допустить войну, «подобную той, которую пережили наши бабушки и деды, прабабушки и прадеды». Он выразил мнение, что Европа будет «следующей целью России» и обвинил некоторые страны НАТО в том, что они не осознают «серьезности российской угрозы».

Эта риторика вызвала неоднозначную реакцию. Премьер-министр входящей в НАТО Венгрии Виктор Орбан в интервью журналу Mandiner предположил, что в будущем такие воинственные высказывания приведут к отставке Рютте. А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал заявления генсека НАТО безрассудными.

Позиция России

Сенатор Алексей Пушков, комментируя интервью главы разведки Эстонии в Telegram-канале, заявил, что такие противоречивые позиции западных политиков характерны для холодной войны:

«Этот «двойной счет» характерен для нынешней Европы, являясь классической формулой холодной войны, позволяющей оправдать растущие военные расходы, милитаризацию экономики и политики и подготовку к войне горячей».

Официальные лица России неоднократно заявляли, что у Москвы нет намерений нападать на другие государства. Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ называл «ложью» и «бредом» «мнимую российскую угрозу европейским странам». По его словам, Россия всегда пытается решать все сложные вопросы мирным путем.

11 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова на взаимной основе подписать юридический документ, в котором будет зафиксировано отсутствие намерений нападать на страны, входящие в Евросоюз и НАТО.