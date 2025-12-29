В Петербурге проезд в метро вырос почти до 100 рублей

Стоимость проезда в метро Петербурга выросла почти до 100 рублей

Власти Санкт-Петербурга приняли решение о повторном увеличении стоимости проезда в общественном транспорте, включая метрополитен. Как сообщает пресс-служба городского Комитета по тарифам, новые тарифы вступят в силу с 1 января 2026 года.

Согласно утвержденным изменениям, разовая поездка для «гостевого» тарифа в петербургской подземке подорожает более чем на 10%, достигнув 95 рублей. Аналогичный тариф на наземном транспорте вырастет на 10%, до 88 рублей.

Для держателей карты «Подорожник», которой активно пользуется 40% пассажиров Северной столицы, стоимость одной поездки увеличится на 8,3% — с 60 до 65 рублей.

Также с 1 января 2026 года будет введен единый тариф на проезд в электричках в пределах административных границ Санкт-Петербурга, который составит 65 рублей. Это решение основывается на ранее одобренном городскими властями законопроекте о фиксированном тарифе на пригородные электропоезда.

Предыдущее повышение цен на проезд в общественном транспорте Петербурга произошло в январе 2025 года. Тогда базовая стоимость поездки на наземном транспорте (автобусы, трамваи, троллейбусы) возросла на 15,3% (с 65 до 75 рублей), а в метро — на 15,7% (с 70 до 81 рубля). Схожим образом изменились тарифы и для пользователей карты «Подорожник».

Ранее сообщалось, что в России такси подорожает в 1,5 раза из-за запрета на иностранные машины.