МКС совершает маневр уклонения от неопознанного объекта

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Международная космическая станция изменит орбиту для уклонения от неопознанного космического объекта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«23 сентября с. г. в 01:21 мск прогнозируется опасное сближение МКС с нераспознанным космическим объектом. Планируется маневр уклонения МКС в 00:19 мск», — говорится в сообщении.

Ранее Роскосмос предупреждал об угрозе столкновения МКС с аппаратом BRICSat-2, который стал космическим мусором. Американский спутник BRICSat-2 был выведен на орбиту в 2019 году ракетой-носителем Falcon Heavy компании SpaceX. Оператором космического аппарата был ВМФ Соединенных Штатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Роскосмос будет сжигать бытовой мусор плазмотронами

В американском сегменте МКС произошла утечка аммиака

Россияне смогут увидеть пролет МКС в ночном небе