МКС совершает маневр уклонения от неопознанного объекта

Международная космическая станция изменит орбиту для уклонения от неопознанного космического объекта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«23 сентября с. г. в 01:21 мск прогнозируется опасное сближение МКС с нераспознанным космическим объектом. Планируется маневр уклонения МКС в 00:19 мск», — говорится в сообщении.

Ранее Роскосмос предупреждал об угрозе столкновения МКС с аппаратом BRICSat-2, который стал космическим мусором. Американский спутник BRICSat-2 был выведен на орбиту в 2019 году ракетой-носителем Falcon Heavy компании SpaceX. Оператором космического аппарата был ВМФ Соединенных Штатов.

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