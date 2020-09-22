МКС совершает маневр уклонения от неопознанного объекта
Максимс Краюшкинс
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Международная космическая станция изменит орбиту для уклонения от неопознанного космического объекта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.
«23 сентября с. г. в 01:21 мск прогнозируется опасное сближение МКС с нераспознанным космическим объектом. Планируется маневр уклонения МКС в 00:19 мск», — говорится в сообщении.
Ранее Роскосмос предупреждал об угрозе столкновения МКС с аппаратом BRICSat-2, который стал космическим мусором. Американский спутник BRICSat-2 был выведен на орбиту в 2019 году ракетой-носителем Falcon Heavy компании SpaceX. Оператором космического аппарата был ВМФ Соединенных Штатов.
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