Ученый рассказал о влиянии мощной вспышки на Солнце на жизнь людей

Вспышка на Солнце М-класса, которая была зафиксирована NASA накануне, маловероятно может оказать заметное влияние на людей, но она, вероятно, является неким «предвестником». Об этом заявил старший научный сотрудник Пулковской обсерватории, доктор физико-математических наук Георгий Гончаров.

Вспышка класса М — это не самая сильная вспышка, сильнее нее может быть класс Х. Гончаров отметил, что в настоящее время начался новый солнечный цикл, который длится около 11 лет. Ранее максимум солнечной активности был зарегистрирован в 2014 году.

«До пика солнечной активности еще много лет. Пика ожидать надо в году в 2025», — цитирует ученого принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Он назвал зарегистрированную вспышку «интересным, но не выдающимся» событием. По его словам, она может быть предвестником более мощных вспышек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— NASA зафиксировало мощнейшую с 2017 года вспышку на Солнце

— Россияне смогут увидеть 19 июня затмение Венеры

— Потенциально опасный астероид подлетает к Земле