Врач-инфекционист рассказала, для кого вреден чеснок

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Врач-инфекционист Елена Цыганова рассказала, при каких заболеваниях нельзя употреблять чеснок, передает РИА «Новости».

По словам специалиста, употреблять слишком много чеснока в попытках укрепить иммунитет не стоит, так как эффективность чеснока в борьбе с острыми респираторными вирусными инфекциями не доказана.

При этом, Цыганова рассказала, что этот продукт противопоказан при желчнокаменной болезни, проблемах с почками и желудочно-кишечным трактом.

Врач добавила, что гастриты и язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки также являются противопоказанием для употребления чеснока.

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