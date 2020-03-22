Врач-инфекционист рассказала, для кого вреден чеснок
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Врач-инфекционист Елена Цыганова рассказала, при каких заболеваниях нельзя употреблять чеснок, передает РИА «Новости».
По словам специалиста, употреблять слишком много чеснока в попытках укрепить иммунитет не стоит, так как эффективность чеснока в борьбе с острыми респираторными вирусными инфекциями не доказана.
При этом, Цыганова рассказала, что этот продукт противопоказан при желчнокаменной болезни, проблемах с почками и желудочно-кишечным трактом.
Врач добавила, что гастриты и язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки также являются противопоказанием для употребления чеснока.
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