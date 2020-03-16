Лабораторию в Москве оснастят новым оборудованием для исследования инфекций

В Противочумном центре в Москве появятся современное оборудование для повышения эффективности исследований инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса. Об этом сообщается на сайте столичного Департамента здравоохранения.

Как отмечается, в настоящее время в центре проводятся «работы по увеличению мощностей».

В Департаменте пояснили, что новое оборудование позволит уменьшить время проведения и повысить точность исследований.

Центр уже получил 40 термостатов и пять ПЦР-боксов, в ближайшее время планируется поступление 15 амплификаторов для ПЦР, позволяющих получать результат в режиме реального времени, 10 станций выделения НК и другого оборудования.

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