На Украине разработали собственную ракету на замену «Зениту»

Украина разработала собственную космическую ракету-носитель «Маяк-3.9S», которая заменит ракету «Зенит», имеющую российские комплектующие. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора украинского предприятия «Южное» Александра Дегтярева.

По его словам, в ракете «Зенит», которая производилась на территории украинского государства, было 70% российских комплектующих. Речь идет в том числе о двигателе первой ступени РД-171М и системе управления.

Он также добавил, что новая ракета существенно превосходит «Зенит» по своим характеристикам.

За период с 1985 по 2017 года ракета «Зенит» запускалась 84 раза. На настоящий момент ее производство на Украине свернуто.

Ранее сообщалось, что Россия вывела производство двигателя РД-120 с Украины.