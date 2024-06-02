В Белгородской области сбили пять украинских дронов

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских дронов в небе над Белгородской областью. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что в период с 16:50 до 17:50 мск бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли несколько попыток атаковать упомянутый регион. Для этого украинские военные использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», — подчеркнули в ведомстве.

Иная информация пока не поступала.

2 июня около 16:20 мск в Белгородской области также сработали системы противовоздушной обороны. По данным Минобороны РФ, в результате в воздушном пространстве региона были ликвидированы три дрона ВСУ и одна противокорабельная ракета «Нептун».

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о повреждении линии электропередачи (ЛЭП) в Краснояружском районе региона. Инфраструктурный объект получил урон из-за обстрела со стороны украинских войск.

Как рассказал глава субъекта, в связи с этим сразу шесть населенных пунктов остались без света. Проблемы с энергоснабжением зафиксировали в поселке Прилесье, а также селах Репяховка, Графовка, Поповка, Романовка и Демидовка.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что ВСУ начали обстреливать Белгородскую область при помощи западного оружия.