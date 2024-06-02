На Украине забили тревогу из-за действий Зеленского

Политолог Руслан Бортник заявил, что охладевшие отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и странами Запада способны привести к борьбе с западными агентами в Киеве. Об этом сообщает «Страна.ua».

Бортник считает, что Зеленский стал чаще спорить с послами государств Запада, а также с их представителями. Политолог считает, что за этим последуют зачистки в политическом поле от иностранных агентов влияния.

Он подчеркнул, что это будет происходить путем отставок.

До этого Зеленский в интервью газете Guardian заявил, что Запад производит оружие медленнее, чем Россия.

22 мая украинское издание «Деловая столица» сообщило, что Владимир Зеленский вынесет на рассмотрение швейцарского саммита урезанную с десяти до трех пунктов «формулу мира». На стол переговоров будут вынесены самые непротиворечивые пункты формулы — «радиационная и ядерная безопасность», продовольственная безопасность и освобождение пленных и депортированных лиц.

Ранее ирландский журналист рассказал, что Запад уже винит Зеленского в провале.