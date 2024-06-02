Черчесов является главным кандидатом на пост тренера сборной Казахстана

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов заявил, что Станислав Черчесов является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Казахстана. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас есть пять кандидатур, Станислав Саламович — номер один среди них. С ним мы уже общались. Принимать окончательное решение будем днем в понедельник», — сказал Барменкулов.

Ранее этот пост занимал Магомед Адиев, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате».

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

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