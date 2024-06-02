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В МЧС рассказали, сколько специалистов тушат Ухтинский НПЗ

МЧС: возгорание на Ухтинском НПЗ тушат почти 130 человек

Начальник ГУ МЧС Российской Федерации по Коми Алексей Пархомович заявил, что возгорание на Ухтинском НПЗ тушат почти 130 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Он подчеркнул, что в тушении пожара задействовано 129 человек, 35 единиц техники.

По словам Пархомовича, пожар тушат по повышенному рангу №4.

До этого в пресс-службе Ухтинского нефтеперерабатывающего завода заявили, что возгорание на предприятии произошло на выведенном из эксплуатации резервуаре, завод работает штатно.

Очевидцы сообщили о взрывах и пожаре на нефтезаводе в Ухте. Пожар на НПЗ тушат 74 специалиста МЧС. Привлечено 22 единицы техники.

Как пишет Telegram-канал «Сыктывкар №1», перед началом пожара очевидцы слышали взрывы на территории НПЗ.

В воскресенье поезд проехал сквозь охваченный пожаром лес в Бурятии. Инцидент произошел в Муйском районе, где ранее ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. На кадрах из кабины машиниста заметно, как поезд едет по рельсам и не останавливается. В этот момент по обе стороны от средства передвижения можно увидеть огонь и большое количество дыма.

Ранее лодочный поселок загорелся в Дубне.

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