Стало известно о плане Трампа рассекретить документы по терактам 11 сентября

Стало известно о плане бывшего президента США Дональда Трампа в случае победы на президентских выборах рассекретить документы по терактам 11 сентября 2001 года. Его интервью появилось на сайте телеканала Fox News.

Также он заявил о готовности обнародовать материалы по делам 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди. Трамп подчеркнул, что надеется вернуть доверие американцев к таким органам, как ЦРУ и ФБР. При этом он отметил, что, будучи президентом страны, он уже смог рассекретить несколько документов по делу Кеннеди.

Кроме того, кандидат в президенты заявил, что во время управления страной он несколько раз принимал ошибочные решения, выбирая генерального прокурора. В настоящий момент, по его словам, Трамп имеет несколько имен, которые он хотел бы видеть на данном посту.

2 июня сообщалось, что в соцсети TikTok появился аккаунт Дональда Трампа.

До этого сообщалось, что Хабиб встретился с Трампом на турнире UFC.