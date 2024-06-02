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Протесты в Армении и бильярд на улице: главные фото недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие кадры прошедшей недели

Суд над Дональдом Трампом, прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк, победа «Реала» в Лиге чемпионов и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.

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