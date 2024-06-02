02 июня 2024, 14:26 Фото Протесты в Армении и бильярд на улице: главные фото недели «Газета.Ru» представляет самые яркие кадры прошедшей недели Даша Воронцова close Участники акции протеста в центре Еревана, Армения, 29 мая 2024 года С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Палестинцы бегут из города Рафах на юге сектора Газа во время наступления Израиля на город, 28 мая 2024 года Игроки подбрасывают в воздух главного тренера «Реала» Карло Анчелотти после победы в финальном футбольном матче Лиги чемпионов между «Боруссией Дортмунд» и «Реалом» на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, 1 июня 2024 года. Президент Франции Эммануель Макрон во время посещения мемориала жертвам Холокоста в Берлине, Германия, 27 мая 2024 года Котята манула и самка манула в вольере Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило, 30 мая 2024 года Детско-юношеская спортивная школа верховой езды, пострадавшая от обстрелов в селе Малая Даниловка, под Харьковом, Украина, 30 мая 2024 года Российский теннисист Андрей Рублев во время матча с итальянцем Маттео Арнальди на «Ролан Гаррос» в Париже, Франция, 31 мая 2024 года Мужчины играют в бильярд на улице в центральном деловом районе Дурбана, ЮАР, 31 мая 2024 года Палестинцы пробираются через разрушения после вывода израильских войск из лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа, 31 мая 2024 года На церемонии прощания с Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве, 1 июня 2024 года Сторонник бывшего президента Дональда Трампа с табличкой «Евреи за Трампа» возле уголовного суда Манхэттена, США, 29 мая 2024 года Девушки плывут на плоту после проливных дождей, вызванных циклоном Ремал, в Импхале, Манипур, Индия, 29 мая 2024 года Умерла Анастасия Заворотнюк Песков, Лолита, Авербух: кто пришел проститься с Анастасией Заворотнюк Актриса, амбассадор Chanel, крестница Мэнсона: Лили-Роуз Депп -- 25 Дункан Маклауд навсегда. Эдриану Полу – 65 Суд над Дональдом Трампом, прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк, победа «Реала» в Лиге чемпионов и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее. Комментарии Что думаешь?