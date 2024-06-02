«Подарок от всей души»: зачем КНДР забрасывает Южную Корею шарами с мусором и навозом КНДР запустила в Южную Корею более 700 воздушных шаров с мусором

КНДР запустила на территорию Южной Кореи более 700 воздушных шаров с мусором. Военные задействовали группы по сбору объектов — сбивать их не стали из-за опасений, что шары содержат химикаты. Сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон назвала отправку мусора «подарком от всей души» в ответ на действия южан, которые запускают на сторону соседей шары с пропагандистскими листовками. Сеул пообещал принять меры, которые КНДР «будет сложно вынести», если Пхеньян не остановится.

КНДР снова отправила в соседнюю Южную Корею шары с мусором. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов страны (JCS).

По данным комитета, первые шары начали находить 1 июня около 20:00 по местному времени (14:00 мск). Объекты перемещались по воздуху в количестве от 20 до 50 штук в час.

Воздушные шары приземлились в Сеуле, а также провинциях Кенгидо, Северный Чхунчхон и Северный Кенсан — всего обнаружили около 720 шаров. Военные направили на места их падения группы для сбора. Сбивать шары не стали из-за опасений, что они содержат токсические химикаты. К шарам были привязаны пакеты с мусором. Внутри, как сообщает Yonhap, были сигаретные окурки, бумага и различная пластиковая упаковка.

Сообщений о пострадавших не поступало.

Шары на 18 минут парализовали работу аэропорта Инчхон, который называют воротами в Южную Корею. Объекты упали на взлетно-посадочную полосу, из-за чего около семи часов утра (1:00 мск) возникла задержка в отправке и приеме самолетов. Также, по данным Yonhap, несколько шаров разбили лобовое стекло автомобиля в Ансане (город к югу от Сеула).

Кроме того, как передает агентство, КНДР уже пятый день глушит GPS-сигнал в приграничной зоне.

«Подарок от всей души»

По данным JCS, с момента начала «мусорной» кампании 28 мая Северная Корея запустила в соседнюю Южную уже больше 900 воздушных шаров. Как пишет The Guardian, в прошлый раз к ним были прикреплены мешки не только с мусором, но и с навозом.

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон в заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), назвала отправку шаров «подарком от всей души» в ответ на действия Южной Кореи, которая посылала в Северную листовки с критикой «священной для народа КНДР системы и идеологии». Она сравнила эти листовки с «политическими помоями».

«Сброд из Республики Корея должен отнестись к помоям, которые отправляет наш народ, как к «подарку от всей души» духам либеральной демократии, которые вопят о гарантиях на право выражения мнений», — заявила Ким Ё Чжон.

По ее словам, КНДР десятикратно ответит на распространение «южнокорейского мусора» на своей территории.

Министерство объединения Республики Корея назвало слова Ким Ё Чжон абсурдными, сообщало агентство Yonhap. В ведомстве предостерегли КДНР «от этих низменных актов, которые не только угрожают безопасности... граждан, но и вызывают чувство стыда у жителей Северной Кореи».

Позже в министерстве также заявили, что Сеул примет меры, которые КНДР «будет сложно вынести», если Пхеньян «продолжит провокационные действия».

Министр обороны Республики Корея Син Вон Сик на сингапурском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» назвал действия КНДР абсурдным шагом.

«Нормальные государства даже не подумают о таком низком и постыдном поведении. Это бесчеловечно и нарушает условия перемирия», — сказал глава военного ведомства.

2 июня также стало известно, что Совет национальной безопасности при президенте Республики Корея проведет совещание в связи с тем, что КНДР 1 июня снова запустила шары с мусором.

Разногласия из-за листовок

Как писал The Guardian, правительство Северной Кореи уже давно возмущали листовки, которые южнокорейские активисты отправляли в КНДР. Иногда, кроме пропагандистских материалов, в северную республику также доставляли наличные деньги, мешки с рисом или флешки с южнокорейскими дорамами.

В период улучшения отношений между странами лидеры двух Корей договорились прекратить все враждебные действия в адрес друг друга, в том числе отправку подобных листовок. В 2020 году Южная Корея даже приняла закон, согласно которому за такие действия грозила уголовная ответственность. Однако эти меры не остановили отдельных активистов, которые продолжили свою деятельность.

В том же году, сообщало издание, Северная Корея вновь обвинила соседей в оправке листовок и в одностороннем порядке разорвала все официальные военные и политические связи.

После этого, в 2023 году, Конституционный суд Южной Кореи отменил принятый в 2020-м закон, аргументируя это тем, что он ограничивает свободу слова.