«Стальная Эльвира»: Economist выяснил, почему Набиуллину боятся подчиненные и уважают на Западе Economist: личную охрану Набиуллиной усилили после повышения ставки до 20%

Журнал The Economist сообщил, что главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной пришлось усилить личную охрану после того, как в конце февраля 2022 года регулятор повысил ключевую ставку до рекордных 20% годовых. При этом собеседники издания говорят, что Набиуллиной удалось собрать вокруг себя молодую квалифицированную команду, а в ЦБ ее прозвали «стальной Эльвирой» из-за ее решимости. Ранее газета Politico назвала главу регулятора «разрушителем года» за ее вклад в поддержание российской экономики, несмотря на западные санкции.

Главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной пришлось усилить личную охрану после повышения ключевой ставки до рекордных 20% годовых после начала СВО в конце февраля 2022 года. Об этом сообщил журнал The Economist со ссылкой на одного из сотрудников ЦБ.

«Сначала она подняла процентную ставку до 20% — это был настолько смелый шаг, что одна сотрудница вспоминает, что впоследствии ее личную охрану увеличили», — говорится в публикации издания.

Другой источник The Economist рассказал о «стальной решимости» Набиуллиной, из-за чего, по его словам, некоторые люди боятся главу ЦБ РФ:

«Ее называли «стальной Эльвирой», и даже сильные мужчины боялись заходить к ней в кабинет».

Еще один собеседник издания отметил, что с тех пор, как Эльвира Набиуллина заняла этот пост в 2013 году, она проводит в штаб-квартире Центробанка так много времени, что даже «оборудовала там парикмахерскую, гардеробную и химчистку».

При этом источники The Economist говорят о том, что Набиуллиной удалось собрать вокруг себя молодую высококвалифицированную команду. Многие умные и талантливые люди в ЦБ очень лояльны к главе регулятора, пишет издание, и это объясняется тем, что Набиуллина «многое сделала для создания менее токсичной рабочей среды».

«Культура компании была культурой взаимодействия, и если она не была полностью горизонтальной, то и вертикальной тоже не была», — рассказала бывший сотрудник ЦБ Александра Прокопенко.

В самом Центробанке РФ публикацию The Economist никак не комментировали.

Как ЦБ повышал ключевую ставку

После начала специальной военной операции на Украине 28 февраля 2022 года совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку с 9,5 до 20% годовых. Это стало рекордом как по конечной цифре, так и по темпу повышения (1050 б.п.), отмечал РБК.

«Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения», — сообщили тогда в пресс-службе ЦБ.

На таком уровне ключевая ставка продержалась месяц, после чего последовало понижение. К осени 2022-го она составляла 7,5% — и до июля 2023-го регулятор сохранял показатель на этом уровне. Затем началось плавное повышение на 1-2% в месяц, к концу года ключевая ставка достигла 16% и пока держится на этом уровне.

По словам Эльвиры Набиулинной, базовый сценарий ЦБ РФ подразумевает, что со второй половины 2024-го ставка снова начнет снижаться. При этом в регуляторе не исключают и вариант повышения показателя.

«Возможен и другой сценарий, который мы обсуждали в качестве альтернативного. В нем рост спроса на товары и услуги будет по-прежнему значительно превышать возможности расширения производства. Сигнализировать о таком перегреве будут быстрое расширение потребительской активности и кредитования, усиление жесткости рынка труда. Все это скажется на динамике инфляции, инфляционных ожиданиях, в итоге, если процесс дезинфляции остановится, мы не исключаем повышения ключевой ставки», — заявила глава ЦБ на брифинге 26 апреля.

«Разрушитель года» и мост между Россией и Западом

В ноябре 2023 года издание Politico назвало главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину «разрушителем года». Номинацию ей присудили за вклад в усиление российской экономики, несмотря на санкции.

«За десятилетие, проведенное Набиуллиной у руля Центрального банка России, жесткая денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву. В ходе этого процесса главный банкир РФ <...> смогла предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, направленных на истощение казны Кремля»», — писала про нее газета.

Теперь же в комментарии The Economist бывший советник по России в Совете нацбезопасности США Фиона Хилл выразила мнение, что Набиуллина может стать связующим звеном между российской и мировой экономикой после завершения конфликта на Украине.

«Когда Запад вернется к ведению бизнеса с Россией, что произойдет рано или поздно, <…> Набиуллина может стать тем человеком, с которым, по их мнению, можно вести бизнес», — заявила Хилл.