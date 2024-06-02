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Стала известна судьба троих человек, пострадавших при пожаре на НПЗ в Ухте

Ростехнадзор: двоих пострадавших при пожаре на НПЗ в Ухте спасти не удалось

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Thomas Peter/Reuters

Двоих из троих человек, пострадавших в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе Ухте, спасти не удалось. Об этом сообщается на сайте Печорского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора).

В заявлении отмечается, что возгорание произошло на территории резервуарного парка ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка». Пожар начался при проведении ремонтных работ на объекте.

«Пострадали работники подрядной организации ООО «Центр-тест», — говорится в заявлении.

В настоящее время один из сотрудников данной компании находится в тяжелом состоянии. Еще двоих работников спасти не удалось.

Днем 2 июня в городе Ухте, расположенном в Республике Коми, загорелся нефтеперерабатывающий завод. Как рассказали в правительстве региона, пламя охватило один из резервуаров на территории предприятия.

По информации Главного управления МЧС РФ по субъекту, в этот день на объекте проводились плановые технические работы. Инцидент не связан с атакой украинских дронов, подчеркнул губернатор республики Владимир Уйба.

Всего к тушению огня были привлечены 129 человек и 35 единиц специальной техники. Начальник регионального управления МЧС РФ Алексей Пархомович уточнил, что пожару был присвоен четвертый ранг сложности.

Ранее в городе Туапсе в результате падения беспилотника загорелся НПЗ.

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