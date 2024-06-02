«Инструмент в руках Путина»: Зеленский обвинил Китай в попытке сорвать «саммит мира» Зеленский пожаловался на попытки ряда стран сорвать «саммит мира» в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский посетил форум по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Выступая на мероприятии, он раскритиковал Китай и Бразилию за отказ участвовать в швейцарском «саммите мира», объявил, что на конференции Украина предложит сделку, аналогичную зерновой инициативе, и пожаловался, что решение США о применении американского оружия по России «недостаточное». О чем еще говорил Зеленский на форуме и с кем встречался — в материале «Газеты.Ru».

Критика Китая и Бразилии

1 июня президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Сингапур, чтобы поучаствовать в азиатском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла», сообщала «Страна.ua». 2 июня Зеленский выступил на пленарной сессии саммита «Переосмысление решений для поддержания глобального мира и региональной стабильности», после чего провел конференцию с представителями западных СМИ.

На полях форума лидер Украины рассказал, что уже 106 стран подтвердили свое участие в «саммите мира» по Украине, который пройдет 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. При этом он заявил, что есть попытки сорвать конференцию. Однако, по словам Зеленского, он не хочет верить в то, что они вызваны стремлением к «монополярной власти над миром».

Среди тех, кто пытается сорвать саммит, президент Украины выделил Китай. Зеленский утверждает, что КНР якобы «является инструментом в руках Путина» и отговаривает страны Глобального Юга от участия в мероприятии.

«Можно не помогать Украине и цивилизованному миру окончить войну. Но мне кажется, срывать саммит мира, делать все, чтобы некоторые лидеры не доехали туда — это точно не приближает мир. И это не только поддержка России, это фактически поддержка войны», — заявил он.

Зеленский также рассказал, что у Украины есть доказательства того, что Пекин помогает Москве в военном плане, хотя председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре месяц назад пообещал ему, что «Китай будет стоять в стороне».

«Сегодня есть сведения, что каким-то образом некоторые вещи попадают на российские рынки через Китай… элементы российского вооружения поступают из Китая», — подчеркнул Зеленский.

Он также раскритиковал Бразилию из-за отказа президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы участвовать в мирной конференции в Швейцарии. По словам украинского президента, «ни Китай, ни Бразилия, ни кто-либо другой» до конца не понимает, что происходит в конфликте на Украине, а потому никто не может диктовать Киеву, как его заканчивать.

Надеется, что Байден приедет

Зеленский сообщил журналистам, что США подтвердили участие в «саммите мира» на высоком уровне, но пока «нет конкретного подтверждения на уровне президента».

«В любом случае, у нас есть шанс, что президент [США Джо Байден] будет [присутствовать на мирном саммите в Швейцарии]», — сказал Зеленский.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Байден, скорее всего, не поедет в Бюргеншток, а вернется после встречи G7 в Америку, чтобы поучаствовать в мероприятии в рамках своей предвыборной компании. Financial Times рассказала, что Киев при выборе дат конференции знал о том, что американский президент с большой вероятностью не сможет его посетить. По данным издания, США на саммите будет представлять высокопоставленный чиновник.

Сделка, аналогичная зерновой

Зеленский в очередной раз рассказал, чего ждет от конференции в Швейцарии. По его словам, саммит нужен для того, чтобы «глобальное большинство» могло договориться «об общем понимании и шагах» по направлению к окончанию конфликта.

«Соответствующие стороны передадут это России, стремясь к результату, аналогичному зерновой инициативе», — сказал президент Украины.

20 мая в интервью Reuters он сообщил, что на мероприятии Украина собирается обсудить три пункта из так называемой «формулы мира»:

«Эти три пункта — ядерная безопасность, безопасность судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращение украинских детей и обмен всех на всех. Если все страны поддержат, потом будут технические решения, будет составлен план».

Встречи с западными политиками

На полях форума «Диалог Шангри-Ла» Зеленский также встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином. Как пишет «Страна.ua», они обсудили поставки Киеву F-16 и подписание соглашения по безопасности с США. Президент Украины выразил благодарность «за принятие администрацией президента США важного решения о разрешении ограниченных ударов американским оружием по территории России».

При этом журналистам Зеленский заявил, что Киеву недостаточно разрешения Вашингтона бить комплексами HIMARS только по территории РФ, прилегающей к Харьковской области.

«Мы благодарны президенту Байдену за то, что они недавно разрешили использовать HIMARS по Харьковскому региону по приграничью с Украиной. Достаточно или этого? Нет», — подчеркнул он.

Украинский лидер также встретился с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом. Они обсудили подготовку к «мирному саммиту» и углубление двусторонних отношений.

«Спасибо Сингапуру за четкую позицию по осуждению российской агрессии, поддержку санкционного давления на РФ и оказанную гуманитарную помощь», — написал президент Украины в своем Telegram-канале.