Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО поразили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что дрон был сбит 2 июня около 18.30 мск.

До этого силы ПВО РФ сбили пять украинских дронов в небе над Белгородской областью.

2 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о повреждении линии электропередачи (ЛЭП) в Краснояружском районе региона после удара ВСУ. Как рассказал глава региона, в связи с этим сразу шесть населенных пунктов остались без света. Проблемы с энергоснабжением зафиксировали в поселке Прилесье, а также селах Репяховка, Графовка, Поповка, Романовка и Демидовка.

Ранее силы ПВО России сбили противокорабельную ракету над Белгородской областью.