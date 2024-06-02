В Южной Осетии восстановили электроснабжение

На государственном предприятии «Энергоресурс — Южная Осетия» заявили, что электроснабжение Южной Осетии, прерванное из-за аварии на линии электропередачи (ЛЭП), восстановлено. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении отмечается, что местные энергетики обнаружили и устранили аварию на ЛЭП, которая произошла на подстанции в поселке Дзау.

До этого в министерстве республики по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий заявили, что авария на линии электропередачи (ЛЭП) привела к отключению света на всей территории Южной Осетии.

Южная Осетия уже неоднократно оставалась без света из-за неблагоприятных погодных условий и профилактических ремонтных работ. Электроэнергию в республику поставляет РФ. Для этого используется ЛЭП, которая проходит по территории Северной Осетии.

В ноябре прошлого года в Южную Осетию также прекратила поступать электроэнергия. Причиной послужил ураганный ветер в Северной Осетии, из-за которого произошло аварийное отключение линии электропередачи.

Ранее в Киеве отключили фуникулер из-за проблем с энергоснабжением.