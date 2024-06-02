Российские войска уничтожили под Купянском мешавший продвижению миномет

Российские артиллеристы с помощью гаубицы «Мста-С» уничтожили минометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ), который мешал продвижению группировки войск «Запад» на Купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира орудия 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии с позывным Буран.

По словам военнослужащего, ликвидировать миномет удалось с двух выстрелов: сначала солдаты пристрелялись, а затем поразили цель. Буран добавил, что подотчетный ему расчет гаубицы за время службы успел нанести поражение нескольким объектам ВСУ, включая артиллерийские орудия и скопления пехоты.

Отмечается, что за минувшие сутки западная группировка ВС РФ ударила по позициям нескольких бригад ВСУ и отбила одну контратаку. Украинские войска понесли потери в виде 450 солдат, танка, двух БМП, двух гаубиц Д-20 и гаубицы «Гвоздика», а также девяти автомобилей.

2 июня пресс-служба Минобороны сообщила, что группировка российских войск «Центр» взяла под контроль село Уманское в ДНР.

27 мая в ведомстве сообщили, что группировка войск «Запад» взяла под контроль населенный пункт Ивановка в Харьковской области.

Ранее в ДНР оценили освобождение села Уманское.