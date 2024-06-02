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Водитель «Газели» протаранил Ford на встречной полосе, пострадали три человека

На Ставрополье заснувший водитель Газели вытолкнул в поле Ford с пассажирами

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«Госавтоинспекция Ставрополья»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Госавтоинспекция Ставрополья»

В Ставропольском крае водитель «Газели» выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford Focus, от удара легковой автомобиль вылетел в поле. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Ставрополья».

Авария произошла рано утром в воскресенье. По предварительным данным, водитель грузовика мог заснуть за рулем.

«От удара «Газель» перевернулась, а иномарка съехала в поле. С тяжелыми многочисленными травмами в больницу доставлены оба водителя и пассажир Ford», отмечается в сообщении региональной ГАИ.

За рулем грузовика находился 57-летний водитель из Кабардино-Балкарии, у него взят анализ крови на состояние опьянения. На фото с последствиями ДТП видно, что «Газель» опрокинулась набок, у нее сильно повреждена кабина. У легкового Ford разбит моторный отсек и смяты двери.

Ранее на Алтае заснувший водитель внедорожника наехал на двух пешеходов.

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