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Бузову раскритиковали за выступление в откровенном наряде в День защиты детей

Депутат Ахмадинуров раскритиковал наряд Бузовой на выступлении в Уфе

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Телеграм-канал «Рустем Ахмадинуров»

Депутат Госсобрания Башкирии и советник главы по спорту Рустем Ахмадинуров возмутился в Telegram-канале выступлением певицы Ольги Бузовой на VK Fest в Уфе.

Ахмадинуров раскритиковал наряд Бузовой, в котором она пела в День защиты детей. Депутату он показался неуместным. Артистка вышла на сцену в черном боди с полупрозрачными вставками и на высоких каблуках.

«День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?!» — написал Ахмадинуров.

Ольга Бузова стала известна после проекта «Дом-2», куда пришла в 2004 году. С 2008-го по 2021-й артистка была ведущей программы. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-killah. В 2016 году вышла ее первая сольная песня «Под звуки поцелуев».

15 мая Бузова отпраздновала 20-летнюю карьеру на телевидении, устроив масштабное мероприятие. На нем она повторила свой образ, в котором впервые посетила лобное место на шоу «Дом-2».

24 мая Бузова рассказала, что в детстве была принцессой и папиной дочкой, а мать воспитывала ее строго.

Ранее Бузова потребовала от Тарасова вернуть подаренный ей в браке Mercedes.

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