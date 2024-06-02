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Харатьян не может зарегистрировать автомобиль из-за спора между продавцами

MK: машина Харатьяна осталась в залоге из-за спора между продавцами

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Актер Дмитрий Харатьян не может зарегистрировать новый автомобиль из-за спора между продавцами. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, Харатьян приобрел машину китайского производства в автосалоне на Новорижском шоссе. Однако позже выяснилось, что компания-экспортер внесла поставщика авто в нотариальный залог и поставила запрет на регистрационные действия.

Из-за этого, как утверждает mk.ru, Харатьян не может зарегистрировать и использовать машину до решения спора между китайцами и местными продавцами. В таком же положении оказались еще 116 человек, которые приобрели автомобиль у поставщика.

Как отметило издание, китайская фирма подала на российскую иск в Центральный районный суд города Твери. Они потребовали с компании 486 миллионов рублей. Только после оплаты иностранные экспортеры готовы снять залог. Российская сторона заявила, что решила финансовые вопросы между китайскими партнерами, поэтому претензии экспортера стали для них неожиданностью. Они заявили, что в суд были переданы поддельные документы.

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