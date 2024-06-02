Бегут через горы и реки: десятки уклонистов погибли при попытке покинуть Украину Погранслужба Украины: 45 уклонистов погибли при попытке сбежать из страны

Госпогранслужба Украины сообщила, что обнаружила «почти 45 тел» уклонистов, которые пытались сбежать из страны, пересекая границу через реки и горы. Только в мае, по данным ведомства, из Тисы, которая разделяет Украину с Румынией и Венгрией, выловили 10 тел. Как сообщает агентство «РБК-Украина», переплыть эту реку бегущие от мобилизации мужчины пытаются регулярно. В связи с этим власти страны даже решили заминировать берег и равнину возле Тисы.

Украинские пограничники обнаружили «почти 45 тел» уклонистов от мобилизации, которые пытались пересечь границу на западе страны через реки и горы. Об этом сообщило в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Как рассказали в ведомстве, пограничники неоднократно находили тела в реках и горах на границе с Евросоюзом. Погибших при попытке преодолеть природные препятствия насчитали уже почти 45 человек. При этом только в мае были обнаружены тела 10 мужчин, которые утонули, пытая переплыть Тису.

По данным «РБК-Украина», эту реку регулярно пытаются преодолеть те, кто уклоняется от мобилизации и ищет лучшей жизни в Европе. Тиса — природная граница, которая отделяет Украину от Венгрии и Румынии.

«Река уже прошла свой паводковый период, вода постепенно спадает, и на поверхности оказываются те, кто пытался одолеть Тису еще зимой и в начале весны. Сколько реально жизней унесла вода — сказать невозможно. Ведь если тело придавило камнями или оно застряло в чащах, растущих вдоль берегов, найти его, скорее всего, так никогда и не удастся», — говорится в публикации агентства.

По словам инспектора пограничной службы Украины Владимира Шикура, физические возможности человека не определяют успех в преодолении этой реки. Тиса полноводная, в ней быстрое течение и бывают корневища, которые цепляют одежду. Кроме того, в ледяной воде часто случаются судороги, из-за чего плыть дальше или самостоятельно выбраться на ближайший берег бывает невозможно.

30 мая Telegram-канал Mash писал, что в связи с увеличением числа мужчин, которые пытаются сбежать от мобилизации через Тису, пограничники начали минировать берег и равнину возле реки американскими противопехотными минами M18A1 Claymore.

Как «переправщики» обманывают украинцев

Как говорят пограничники, чьи слова приводит «РБК-Украина», большинство уклонистов пользуется услугами так называемых переправщиков, чтобы перейти границу. Таких людей обычно находят в Telegram.

За свои услуги «переправщики» просят немалую сумму — от €4 тыс. до €15 тыс., а взамен обещают помочь перейти границу на официальных пунктах пропуска, так как у них есть «стопроцентные выходы». На деле же «переправщики» часто обманывают доверчивых украинцев.

«Им говорят: не выходит через пункт пропуска, есть только один вариант — река. Когда таких людей собирается три-четыре, то здесь уже идет цепная реакция. Чаще всего, когда человека начинаешь отдельно опрашивать: «Почему ты пошел? Ты же понимаешь, что это опасно», — то они обычно говорят: «Ну все пошли, и я пошел». Хотя договоренность вначале была совершенно другая», — рассказала спикер Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.

По ее словам, люди, отдающие «переправщикам» такие суммы, часто становятся абсолютно управляемыми. Лезут в воду они еще и потому, что в сети находят видео, как Тису переходят вброд. Однако сделать это можно только летом и не во всех местах, а зимой и весной глубина реки достигает 7-8 метров. Кроме того, «переправщики» редко привозят уклонистов туда, где переплыть Тису легко. Обычно людей доставляют к реке ночью, к тому же, многие приезжают из других регионов и вообще не знакомы с местностью.

Ужесточение мобилизации

Новый закон о мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. С этого момента все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны в течение 60 дней обновить свои данные в ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называются военкоматы). Они также обязаны носить с собой военный билет.

20 мая украинское издание «Обозреватель» сообщило, что ТЦК передали в Нацполицию Украины сведения о 94,5 тыс. уклонистов от явки. Более 20 тыс. человек при этом нашли и передали военкоматам. Больше всего уклонистов выявили в Днепропетровской области — с января по апрель 2024-го только в этом регионе военкомы обратились в полицию по 38,2 тыс. человек.

В апреле «Страна.ua» также писала, что на действия сотрудников ТЦК жалуются одесситы. Военкомы, по их словам, по вечерам забирают мужчин с улицы, ночью держат в ТЦК, а утром направляют на медкомиссию и затем — в армию.

Некоторые при этом дают сотрудникам военкоматов отпор, не желая идти в ВСУ. Так, в мае в курортном районе Одессы произошла массовая драка между военными и гражданскими. Как сообщала «Страна.ua», причины потасовки были неизвестны. Однако, по словам очевидцев, сотрудники ТЦК в военной форме, бронижилетах и с собаками приехали на открытие сезона в двух самых дорогих клубах Одессы «Итака» и «Ибица». Военкомы собирались забрать военнообязанных, но отдыхающие вступили с ними в конфликт. Сначала перепалка была словесной, но быстро переросла в драку.

По данным The Guardian, украинские мужчины массово уклоняются от призыва в армию. Они заявляют, что устали от войны и действий украинского правительства. Люди все реже выходят на улицу, избегают поездок в общественном транспорте, чтобы не сталкиваться с сотрудниками ТЦК. Те, кто может себе это позволить, даже переезжают в более богатые районы, так как в бедных, по словам собеседников издания, уклонистов ловить легче. Есть и те, кто уезжает из городов в деревни, чтобы военкомы не смогли их найти.

«Я люблю свою страну. Но я не могу никого убить и не хочу умирать», — сказал The Guardian украинец Сергей.

Власти Украины при этом заявляют, что число уклонистов по сравнению с 2022 годом, когда страну покинуло 6 млн человек, снизилось. Однако депутат и член комитета Верховной рады по национальной безопасности Федор Вениславский признал, что «несколько десятков» мужчин пытались пересечь границу незаконно из-за страха.

Несмотря на то, что для уклонистов на Украине уже предусмотрены санкции от штрафов до лишения некоторых прав, некоторые утверждают, что такие меры слишком мягкие. Например, боец ДУК «Правый сектор» (организация запрещена в России) Борис Овчаров призвал арестовывать и изымать у уклоняющихся имущество, а в реку Тиса запустить крокодилов.