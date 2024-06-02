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Зеленский заявил, что Украина признает Палестину как суверенное государство

Зеленский: Украина признает Израиль и Палестину как самостоятельные государства

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Edgar Su/Reuters

Украина признает и Израиль, и Палестину в качестве суверенных государств. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщило местное издание «Страна.ua».

В воскресенье, 2 июня, он принял участие в международном форуме «Диалог Шангри-Ла». Мероприятие проходит в Сингапуре.

«Украина признает два государства — и Израиль, и Палестину. И сделает все, чтобы Израиль остановился, чтобы закончился этот конфликт и чтобы гражданские люди не страдали», — сказал Зеленский в ходе своего выступления на форуме.

При этом украинский лидер объяснил свои высказывания в поддержку еврейского государства, которые он сделал сразу после эскалации конфликта на Ближнем Востоке осенью 2023 года. Президент призвал не «смешивать два периода» и подчеркнул, что в то время говорил лишь о праве Израиля защищать своих граждан от нападений со стороны палестинского движения ХАМАС.

Уже после этого израильские войска начали операцию на территории сектора Газа, что привело к гуманитарному кризису в анклаве. Как сказал Зеленский, в то время его страна сразу сообщила о готовности помогать сектору Газа в гуманитарном плане и призвала стороны конфликта соблюдать международное право.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что Международный уголовный суд (МУС) якобы имеет право преследовать РФ, но не Израиль.

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