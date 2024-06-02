Военная операция на Украине, день 830-й

⚡️ В 06:50 мск украинский дрон самолетного типа уничтожен над территорией Белгородской области – Минобороны РФ
Китай не предоставляет вооружения ни России, ни Украине и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, заявил глава Минобороны КНР Дун Цзюнь.
Предстоящий отопительный сезон на Украине может стать катастрофическим из-за сложной ситуации в энергосистеме. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Иван Плачков. Он посоветовал гражданам поискать знакомых в селах, где есть отопление на дровах.
Взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Херсоне, сообщил глава городской администрации Роман Мрочко.
США не меняли своей позиции по вопросу легитимности президента Украины Владимира Зеленского и считают, что в стране сейчас сложно провести выборы. Такую позицию изложили ТАСС в Госдепартаменте США.
106 стран подтвердили участие в саммите по украинской «формуле мира», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
За ночь украинские средства ПВО сбили 24 из 25 запущенных по стране ударных дронов, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Также по стране были запущены крылатая и зенитная управляемая ракеты, их перехватить не удалось.
Над Белгородом и Белгородским районом сбито несколько воздушных целей, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Белгороде осколком пробит багажник автомобиля.
В селе Севрюково повреждена ЛЭП и пять жилых домовладений: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Осколками посечен один автомобиль. В поселке Майский в домовладении поврежден отлив и посечен автомобиль. В селе Зеленая Поляна пробита кровля частного жилого домовладения. В селе Шишино осколками посечены два автомобиля.
Три дрона уничтожены над территориями Курской и Белгородской областей, акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ.