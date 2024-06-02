Военная операция на Украине, день 830-й

08:10

Над Белгородом и Белгородским районом сбито несколько воздушных целей, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде осколком пробит багажник автомобиля.

В селе Севрюково повреждена ЛЭП и пять жилых домовладений: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Осколками посечен один автомобиль. В поселке Майский в домовладении поврежден отлив и посечен автомобиль. В селе Зеленая Поляна пробита кровля частного жилого домовладения. В селе Шишино осколками посечены два автомобиля.