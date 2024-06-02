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Политика

Военная операция на Украине, день 830-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 830-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Три дрона уничтожены над территориями Курской и Белгородской областей, акваторией Азовского моря, сообщили в МО РФ. Над Белгородом и Белгородским районом сбито несколько воздушных целей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. За ночь украинские средства ПВО сбили 24 из 25 запущенных по стране ударных дронов, заявили в командовании Воздушных сил ВСУ. 106 стран подтвердили участие в саммите по украинской «формуле мира», заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:27

09:09

⚡️ В 06:50 мск украинский дрон самолетного типа уничтожен над территорией Белгородской области – Минобороны РФ

09:01

Китай не предоставляет вооружения ни России, ни Украине и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, заявил глава Минобороны КНР Дун Цзюнь.

08:58

Предстоящий отопительный сезон на Украине может стать катастрофическим из-за сложной ситуации в энергосистеме. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Иван Плачков. Он посоветовал гражданам поискать знакомых в селах, где есть отопление на дровах.

08:49

Взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Херсоне, сообщил глава городской администрации Роман Мрочко.

08:39

США не меняли своей позиции по вопросу легитимности президента Украины Владимира Зеленского и считают, что в стране сейчас сложно провести выборы. Такую позицию изложили ТАСС в Госдепартаменте США.

08:24

106 стран подтвердили участие в саммите по украинской «формуле мира», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

08:15

За ночь украинские средства ПВО сбили 24 из 25 запущенных по стране ударных дронов, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Также по стране были запущены крылатая и зенитная управляемая ракеты, их перехватить не удалось.

08:10

Над Белгородом и Белгородским районом сбито несколько воздушных целей, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде осколком пробит багажник автомобиля.

В селе Севрюково повреждена ЛЭП и пять жилых домовладений: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Осколками посечен один автомобиль. В поселке Майский в домовладении поврежден отлив и посечен автомобиль. В селе Зеленая Поляна пробита кровля частного жилого домовладения. В селе Шишино осколками посечены два автомобиля.

08:07

Три дрона уничтожены над территориями Курской и Белгородской областей, акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 830-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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