В Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Объект инфраструктуры получил повреждения в Никопольском районе Днепропетровской области на востоке Украины. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региональной администрации Сергей Лысак.

2 июня на территории области несколько раз звучали сирены, предупреждающие об угрозе с воздуха. По данным онлайн-ресурса, разработанного министерством цифровой трансформации Украины для оповещения населения, в воскресенье воздушная тревога в регионе объявлялась семь раз.

«Поврежден инфраструктурный объект», — написал Лысак.

В ночь на 1 июня Россия нанесла массированный удар по украинским объектам электроэнергетики — по данным Вооруженных сил Украины, российские военные запустили 53 ракеты и 47 беспилотников. В результате атаки были повреждены несколько тепловых электростанций, в том числе Днепровская гидроэлектростанция.

27 мая Лысак сообщал о повреждении промышленного предприятия в Никопольском районе. Тогда ущерб был нанесен инфраструктурному объекту, частному предприятию, энергетическому оборудованию и линиям электропередачи.

Ранее Украину предупредили о риске утратить контроль над столицей.