Американец угнал от бара грузовик с выпивкой, чтобы расплатиться за наркотики

Житель штата Индиана (США) угнал припаркованный у бара грузовик со спиртным, чтобы продать его и погасить свои долги за наркотики. Об этом сообщает New York Post.

Бо Берчел сидел в своей машине, когда заметил, что к бару Cheers в Манси подъехал грузовик с партией пива и спиртных напитков. Мужчина угнал автомобиль на кукурузное поле и собирался похитить груз стоимостью $12 тыс. (₽1,1 млн). Заметив полицию, 39-летний мужчина попытался скрыться в лесу, но был задержан.

На допросе он признался, что собирался за счет украденного погасить свои долги за покупку наркотиков. Также задержанный сознался в краже погрузчика, которая произошла в тот же день. С его помощью он собирался выгрузить из кузова спиртное.

На погрузчике Берчел отключил GPS-модуль, чтобы технику было труднее найти. Также он сломал камеру и GPS-датчик в грузовике с алкоголем.

Ранее копейчанин угнал автомобиль и спрятался от полиции в палатке, установленной в лесу.