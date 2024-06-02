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ISU удалил российских фигуристов из своего рейтинга

Российские фигуристы не вошли в обновленный рейтинг ISU

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Aleksandra Szmigel/Reuters

Международный союз конькобежцев (ISU) не стал включать российских фигуристов в обновленный рейтинг, опубликованный на официальном сайте организации.

Рейтинг в мужском одиночном катании возглавляет американец Илья Малинин. У женщин лидирует японка Каори Сакамото. Первые в танцах на льду — британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон. Лучшие в парном катании — итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В декабре 2023 года МОК допустил россиян и белорусов до участия в летних Олимпийских играх — 2024 при выполнении ряда условий, в том числе спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.

В 2022 году ISU отстранил атлетов из России от соревнований. Пока вопрос о возвращении россиян на международную арену рассмотрен не был. Последним турниром для российских фигуристов стали Олимпийские игры в Пекине. В 2024 году уже несколько российских фигуристов сообщили о намерениях сменить спортивное гражданство.

Ранее чемпионка мира Ирина Слуцкая объяснила, почему поехала бы на Олимпиаду без флага и гимна.

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