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В Белом доме заявили о понимании Байденом последствий ударов ВСУ по России

Кирби: Байден осознает все последствия ударов ВСУ вглубь территории России

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Leah Millis/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден осознает все последствия своего решения позволить Вооруженным силам Украины наносить удар американским оружием по российской территории. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC News.

«Президент взглянул на обсуждение межведомственной команды, убедился, что понял все последствия данного запроса, и затем одобрил его», — сказал Кирби, добавив, что сейчас разрешение действует с ограничениями и распространяется на те объект внутри России, которые, по мнению Вашингтона, могут представлять угрозу Харьковской области.

По его словам, Киев запросил ограниченное разрешение на использование поставляемых США вооружений против неизбежных угроз через границу.

До этого сообщалось, что украинские власти оказались разочарованы частичным снятием ограничений на применение поставляемых Киеву боеприпасов для нанесения ударов вглубь России. Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский собирается провести переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином и обсудить с ним расширение возможностей использования Киевом оружия США.

Ранее в Британии заявили, что ВСУ после снятия запрета смогут атаковать российские аэродромы.

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