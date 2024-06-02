Костомаров рассказал, будет ли болеть за теннисистов на Олимпиаде

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров признался, что будет следить за российскими теннисистами на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Что касается Олимпиады в Париже, теннисисты — это совсем отдельная спортивная колея. У них есть такая возможность. Буду болеть за наших ребят. Сейчас идет «Ролан Гаррос» — смотрю, болею и переживаю. Я люблю большой теннис», — заявил Костомаров.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», впервые после больницы выйдя на лед на коньках.

Ранее жена Костомарова раскрыла, кто первым стал шутить над фигуристом после ампутаций.