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Военный эксперт объяснил, зачем США проводить пуски ракет Minuteman

Эксперт Коновалов: США выгодно пугать союзников по НАТО пусками ракет Minuteman

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Senior Airman Ian Dudley/Vandenberg Air Force Base via AP

Соединенные Штаты видят для себя выгоду в том, чтобы пугать союзников по НАТО и сеять в мире политическую неразбериху, используя для этого в том числе тестовые пуски баллистических ракет Minuteman III, считает военный эксперт Иван Коновалов. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».

»Вашингтону выгодно раскачивать лодку, создавать политический хаос и пугать собственных союзников по НАТО. Им сейчас нужно, поскольку НАТО трещит по швам», — заявил Коновалов.

По его словам, сама процедура тестирования — это обычная практика, однако в условиях текущей напряженности в мире новости об учениях только подливают масла в огонь.

США сообщали, что проведут два испытательных пуска межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Minuteman III на следующей неделе, 4 и 6 июня. Первое испытание запланировано на 4 июня с 00:01 до 06:01 тихоокеанского времени (с 22:01 до 04:01 мск) с севера Ванденберга. Второе испытание запланировано 6 июня с 00:01 до 06:01.

Ранее Россия и Белоруссия провели учения с участием авиации и средств ПВО.

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