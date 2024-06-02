Фанаты «Балтики» скандировали «Зенит» — позор российского футбола» на Кубке России

Болельщики «Балтики» проскандировали оскорбительную кричалку в адрес «Зенита» в начале суперфинала Кубка России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

На третьей минуте встречи фанаты калининградцев прокричали «Зенит» — позор российского футбола».

Суперфинал Кубка России проходит в «Лужниках». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. После первого тайма «Балтика» впереди — 1:0. Счет в матче открыл Алекс Фернандес на 40-й минуте встречи.

На пути к суперфиналу «Балтика» обыграла московский «Спартак» в финале Пути регионов. Встреча, которая прошла в Калининграде, завершилась со счетом 1:0. «Зенит» по сумме двух матчей победил столичный ЦСКА. Первая игра состоялась в Москве и завершилась со счетом 1:1, основное время ответного матча в Санкт-Петербурге также завершилось вничью — 0:0. «Зенит» переиграл ЦСКА в серии послематчевых пенальти — 5:4.

По итогам завершившегося сезона Российской премьер-лиги «Зенит» стал чемпионом России, а «Балтика» вылетела в Первую лигу.

Ранее стал известен фаворит суперфинала Кубка России.