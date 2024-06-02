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Умер бывший замглавы МИД и посол РФ в Болгарии Анатолий Потапов

Захарова сообщила о смерти бывшего замглавы МИД РФ Анатолия Потапова

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Владимир Вяткин/РИА Новости

Бывший заместитель министра иностранных дел РФ Анатолий Потапов умер 1 июня после скоротечной болезни в возрасте 81 года. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, в разные периоды жизни Потапов был замглавы МИД РФ, заместителем министра по делам Содружества Независимых Государств, чрезвычайным и полномочным послом РФ в Болгарии, а также занимал руководящие посты в администрации президента.

Захарова вспомнила, что впервые увидела Потапова, когда училась в школе при российском посольстве в Китае.

«Тогда он был назначен советником-посланником и с энтузиазмом под руководством посла Игоря Алексеевича Рогачева взялся за дело. Потом, спустя годы, мы стали коллегами. Хороший человек, надежный товарищ, профессионал своего дела. Светлая память!» — написала она.

Представитель МИД добавила, что прощание с Потаповым пройдет во вторник, 4 июня в траурном зале ЦКБ в 11:30.

Вечером 1 июня председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил о смерти Артура Чилингарова. Депутат ушел из жизни в возрасте 84 лет.

Ранее стала известна причина смерти депутата Госдумы РФ Чилингарова.

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