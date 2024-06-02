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В Москве пьяная женщина ночью оставила около подъезда своего ребенка в коляске

В Москве задержали женщину, оставившую ребенка в коляске на улице

Москвичку подозревают в том, что она оставила ребенка на улице. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошел на улице Милашенкова. В полицию обратилась местная жительница. По ее словам, ночью она вышла из подъезда и заметила женщину, которую не видела в этом районе раньше. В руках у неизвестной была коляска с ребенком.

«Молодая мама вела себя неестественно, передвигалась неуверенно, чуть не перевернула коляску», – сообщается в публикации.

После этого женщина оставила ребенка во дворе и уехала. Местная жительница тем временем вызвала правоохранителей.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно отыскали машину подозреваемой и задержали женщину. Известно, что за руль она села в состоянии алкогольного опьянения. Свои действия она объяснить не смогла.

На данный момент сотрудники МВД проводят проверку, которая позволит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам мероприятий ответственные лица примут процессуальное решение.

Ребенка 2022 года рождения передали в медучреждение. С ним находится бабушка.

Ранее самокатчик сбил коляску с четырехмесячным ребенком в Московской области.

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