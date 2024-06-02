В Москве пьяная женщина ночью оставила около подъезда своего ребенка в коляске

Москвичку подозревают в том, что она оставила ребенка на улице. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошел на улице Милашенкова. В полицию обратилась местная жительница. По ее словам, ночью она вышла из подъезда и заметила женщину, которую не видела в этом районе раньше. В руках у неизвестной была коляска с ребенком.

«Молодая мама вела себя неестественно, передвигалась неуверенно, чуть не перевернула коляску», – сообщается в публикации.

После этого женщина оставила ребенка во дворе и уехала. Местная жительница тем временем вызвала правоохранителей.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно отыскали машину подозреваемой и задержали женщину. Известно, что за руль она села в состоянии алкогольного опьянения. Свои действия она объяснить не смогла.

На данный момент сотрудники МВД проводят проверку, которая позволит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам мероприятий ответственные лица примут процессуальное решение.

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