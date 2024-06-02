«Ни помыться, ни постираться»: жители Элисты рассказали об аварии на водоводе

Жительница Элисты Нина рассказала «Газете.Ru», что в ее доме четыре дня отсутствует водоснабжение из-за аварии. Женщина подчеркнула, что в ее район не организован подвоз воды, поэтому у людей нет возможности «помыться и постираться» перед рабочей неделей.

«Четыре дня нет воды! Водовозов нет в частный сектор. У водоканала нет информации — на кой черт они там штаны протирают? Мы проживаем в районе Таксопарка. Воды нет, водовозов нет. Семьи многодетные. На улице много пожилых людей. Завтра понедельник — ни помыться, ни постираться. В других районах города трубы рвет от напора, а нам Водоканал сказал ждать. Воду покупаем. Нет воды в Северо-Западном, Западном, Южном районах. А лето только начинается!» — сказала она.

Еще одна жительница Элисты Алена отметила, что в ее район водовоз приехал только спустя три дня после отключения, однако качество воды там плохое.

«Проблема с водоснабжением всегда по три-четыре дня: то холодной нет, то горячей. Три дня прошло, водовоз только сегодня приехал. Покупаю пять литров воды за 90 рублей по 45 бутылок», — добавила она.

2 июня глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил в своем Telegram-канале, что 31 мая и 1 июня произошли аварии на двух нитках магистрального водовода «Верхний Яшкуль – Элиста». Он пояснил, что аварии ликвидированы, однако предупредил жителей о возможности новых прорывов на внутригородских водопроводных сетях. По словам Хасикова, большая часть Элисты «находится в режиме ограниченной водоподачи», развернут оперштаб по ситуации в городе.

«В Элисту направлены дополнительные водовозы из районов республики для организации доставки воды в наиболее пострадавшие районы. Поручаю руководству города вместе с минсоцразвития республики организовать доставку воды нуждающимся», — заявил он.

Ранее оставшихся без воды жителей Ярославской области обеспечили желтой водой.