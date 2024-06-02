В Ухте локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Сотрудники экстренных служб локализовали пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Ухте. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Главного управления МЧС РФ по Республике Коми.

«Пожар локализован», — говорится в заявлении.

Днем 2 июня в городе Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод. В правительстве региона отметили, что огонь охватил один из резервуаров на территории предприятия, которое находится в четырех километрах от населенного пункта.

Позже пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Республике Коми сообщила, что в результате пожара пострадали три человека. Также, по информации ведомства, возгорание началось во время проведения на объекте плановых технических работ. Их осуществляли сотрудники подрядной организации.

Как рассказал начальник регионального управления МЧС РФ Алексей Пархомович, всего к тушению огня были привлечены 129 человек и 35 единиц техники. Изначально на место отправили 74 специалиста и 22 единицы техники, но их оказалось недостаточно. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности.

Ранее губернатор Республики Коми Владимир Уйба ответил на слухи о том, что пожар на НПЗ в городе Ухте начался из-за атаки украинских дронов.