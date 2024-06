Абрамович почти породнился к Мердоком: бывшая теща русского олигарха вышла за медиамагната

Медиамагнат Руперт Мердок женился в пятый раз, сообщает The Sun. Супругой 93-летнего миллиардера стала 67-летняя молекулярный биолог Елена Жукова — мать бывшей жены Романа Абрамовича Дарьи Жуковой.

Церемония бракосочетания прошла в поместье Мердока — Морага, расположенном в горах Санта-Моника (окрестности Лос-Анджелеса). Раньше оно принадлежало режиссеру фильма «Унесенные ветром». Мердок выкупил усадьбу в 2013 году. Именно там он находился на самоизоляции во время пандемии коронавируса вместе с теперь уже бывшей женой Джерри Холл.

Первые слухи о романе Мердока и Жуковой появились в августе 2023 года, когда журналисты узнали, что пара несколько недель отдыхала на яхте в Средиземном море. В марте 2024 года стало известно об их помолвке. Встреча Мердока и Жуковой произошла благодаря знакомству Дарьи Жуковой с бывшей женой Мердока Венди Денг. Пока Дарья была замужем за Абрамовичем, она вела активную светскую жизнь, приобрела много знакомств в сфере искусства, курировала несколько фондов, а также открыла музей «Гараж» в Москве и пространство «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге, собрала крупную коллекцию экземпляров современного искусства. После развода (в 2017 году) женщина, уже заработав себе имя в светских кругах, продолжала заниматься искусством и благотворительными мероприятиями.

На одной из тематических вечеринок Жукова познакомилась с потомственным греческим миллиардером Ставросом Ниархосом III, в октябре 2019 года они поженились. Церемония прошла на лыжном курорте в Швейцарии. Среди гостей была Венди Денг, третья жена Мердока. Летом 2023 года она пригласила Дарью Жукову и ее мать Елену на семейную вечеринку. На той вечеринке был и Руперт Мердок. По слухам, именно после того вечера миллиардер пригласил Елену Жукову на свидание, а затем и в отпуск на яхте.

Кто такой Руперт Мердок

Австралийский и американский бизнесмен Руперт Мердок родился 11 марта 1931 года. Он основал медиахолдинг News Corporation, в который входят сотни СМИ по всему миру, в том числе американские издания The Wall Street Journal и The New York Post, британские The Sun и The Times, телеканалы Fox News и Sky News Australia.

Осенью прошлого года он покинул пост председателя совета директоров News Corporation и стал почетным главой правления. Мердок передал управление компанией своему сыну Лаклану. Состояние Мердока и его семьи оценивается в $19,9 млрд — он 94-й в рейтинге богатейших людей мира.

Советский биолог Елена Жукова

Нынешняя жена Мердока родилась в январе 1957 года в СССР. С 1979 года Жукова работала в Центральном институте гематологии и переливания крови Минздрава СССР. С первым мужем — Александром Жуковым — познакомилась во время учебы в университете. В 1981 году у пары родилась дочь Даша, а через три года после этого они развелись.

В 1991 году Жукова вместе с десятилетней дочерью переехала в США и устроилась работать научным сотрудником в центр исследования диабета Медицинского колледжа Бэйлора. Позже работала в медицинском исследовательском центре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

В США она вышла замуж во второй раз за Георгия Гаусса (чем он занимался, отыскать не удалось). В браке с Гауссом у Жуковой родились близнецы Катя и Юра. Брак закончился разводом. В 2019 году Гаусс умер.

Пять браков Мердока

До Жуковой у Мердока было четыре супруги. Впервые миллиардер женился в 1956 году на Патриции Букер, бывшей продавщице и стюардессе из Мельбурна. В 1958 году у пары родилась дочь Пруденс. Они развелись в 1967 году.

В тот же год Мердок женился на Анне Манн, шотландской журналистке, работавшей в сиднейской газете The Daily Telegraph. В браке у пары родились трое детей: Элизабет (1968 год), Лаклан (1971) и Джеймс (1972). Они развелись в июне 1999 года.

Через 17 дней после развода со второй женой 68-летний Мердок женился на уроженке Китая Венди Денг. Ей было 30 лет, она недавно окончила школу менеджмента в Йеле и была назначена вице-президентом его STAR TV. У них родились две дочери: Грейс (2001) и Хлоя (2003). В 2013 году пара развелась. Ближе к концу его брака с Венди слухи о возможной связи с китайской разведкой стали проблематичными для их отношений. Всего у Мердока шестеро детей.

В 2016 году 85-летний Мердок в газете The Times объявил о помолвке с бывшей моделью — 59-летней Джерри Холл. В июне 2022 года они развелись. 20 марта 2023 года бизнесмен сообщил, что сделал предложение экс-капеллану полиции 66-летней Энн Лесли Смит. Их свадьба, запланированная на лето 2023 года, отменилась всего через две недели после помолвки. Мердок не стал комментировать причины разрыва со Смит. Близкие к нему источники утверждают, что причиной стали религиозные взгляды невесты.

Наследство Мердока

Основными наследниками Мердок выбрал детей от двух первых браков — Пруденс, Лаклана, Джеймса и Элизабет. Они основные бенефициары семейного траста. Вступив в наследство, им совместно придется решать, что произойдет с основанными им компаниями.

После брака с Денг Мердок включил в траст еще их двух совместных дочерей. Однако старшие дети настояли на том, чтобы у Хлои и Грейс не было права распоряжаться будущим компании.

Сериал о семье Мердока

В 2018 году HBO выпустила сатирический сериал «Наследники» (Succession) о семье Рой — владельцах международного конгломерата СМИ и развлечений «Уэйстар Ройко».

СМИ предполагали, что прототипами «Наследников» стала семья Мердока, Трампа или Херста. По сюжету сериала главные герои борются за контроль над компанией на фоне ухудшающегося здоровья стареющего патриарха семьи Логана Роя. Он продолжает работать, несмотря на преклонный возраст. Сам Руперт Мердок вернулся на пост главы Fox News в 87 лет. Его младший сын Джеймс стал генеральным директором 21st Century Fox, а старший — Лаклан — занял пост председателя Nova Entertainment и сопредседателя News Corp и 21st Century Fox. Дочери Элизабет и Пруденс управляют медиакомпаниями в Британии и Австралии.